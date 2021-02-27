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إيران تدين الغارات الأمريكية على الحدود العراقية السورية

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إيران تدين الغارات الأمريكية على الحدود العراقية السورية إيران تدين الغارات الأمريكية على الحدود العراقية السورية

مصراوي Masrawy

05:42 م السبت 27 فبراير 2021

طهران - (د ب أ)

أدان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت فصائل عراقية موالية لإيران في منطقة البوكمال السورية عند حدود العراق، مشددًا على أنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

جاءت تصريحات ظريف لدى استقباله اليوم السبت نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الأبعاد المختلفة للتعاون السياسي والاقتصادي والتبادل عبر الحدود، فضلا عن آخر التطورات الإقليمية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني وقوع بعض الهجمات والأحداث الأخيرة داخل الأراضي العراقية بأنها مشبوهة ويمكن أن تهدف إلى ضرب العلاقات الإيرانية العراقية وزعزعة أمن واستقرار هذا البلد.

وأضاف ظريف: "أننا نؤكد على ضرورة تحرك للعثور على مرتكبي هذه الحوادث ، مشيرا إلى المشاكل التي تعرضت لها شاحنات نقل الوقود الإيرانية عند حدود تمرتشين، ومعربا عن أمله في أن تحل مشكلة شاحنات الصهريج بين البلدين وذلك بمساعدة المسؤولين العراقيين".

واعتبر ظريف أن توفير الأرضية لبدء بناء واستكمال خط السكك الحديدية بين شلامجة والبصرة بأنه يسهم في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين ، ودعا المسؤولين المعنيين في البلدين إلى التحرك بسرعة لتنفيذ الخط الحديدي في أسرع وقت ممكن.

بدوره، شدد وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء على ضرورة توسيع العلاقات بشكل شامل وأعلن استعداد بغداد لتطوير العلاقات.

وأشار فؤاد حسين إلى التقدم الحاصل في المفاوضات بين البلدين بشأن حصول إيران على مواردها المالية في العراق ، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على تسهيل حصول إيران على مواردها المالية في العراق.

وقال فؤاد حسين: "أؤكد لكم أن بغداد لن تسمح باستغلال الأحداث في هذا البلد لضرب العلاقات الممتازة بين البلدين".

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