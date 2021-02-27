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3 أبريل... نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد

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3 أبريل... نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد 3 أبريل... نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد

مصراوي Masrawy

03:04 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 3 أبريل المقبل.

كان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل ، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحة أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

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