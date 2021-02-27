أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بقيمة 833 ألف جنيه.. ضبط أقمشة مهربة جمركيا داخل مخزن بالمرج

Print
بقيمة 833 ألف جنيه.. ضبط أقمشة مهربة جمركيا داخل مخزن بالمرج بقيمة 833 ألف جنيه.. ضبط أقمشة مهربة جمركيا داخل مخزن بالمرج

مصراوي Masrawy

01:46 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم التهرب من الضرائب والرسوم.

وأثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام عدد من التجار العاملين في البضائع أجنبية الصنع بتهريب كميات من الأقمشة المستوردة لداخل البلاد، وباستكمال أعمال البحث أمكن رصد إحدى سيارات النقل محملة بكمية من الأقمشة المستوردة حال تواجدها أمام أحد المخازن بدائرة قسم المرج وتفريغ الحمولة الخاصة بها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن والسيارة وفحص المضبوطات في حضور مالك المخزن، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع بمبلغ 883.747 – ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية