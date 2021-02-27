بقيمة 833 ألف جنيه.. ضبط أقمشة مهربة جمركيا داخل مخزن بالمرج

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم التهرب من الضرائب والرسوم.

وأثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام عدد من التجار العاملين في البضائع أجنبية الصنع بتهريب كميات من الأقمشة المستوردة لداخل البلاد، وباستكمال أعمال البحث أمكن رصد إحدى سيارات النقل محملة بكمية من الأقمشة المستوردة حال تواجدها أمام أحد المخازن بدائرة قسم المرج وتفريغ الحمولة الخاصة بها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن والسيارة وفحص المضبوطات في حضور مالك المخزن، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع بمبلغ 883.747 – ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها.