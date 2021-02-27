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تونس تسجل 666 إصابة بكورونا.. و183 حالة بالجزائر

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تونس تسجل 666 إصابة بكورونا.. و183 حالة بالجزائر تونس تسجل 666 إصابة بكورونا.. و183 حالة بالجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

تونس تسجل 666 إصابة بكورونا.. و183 حالة بالجزائر

سجلت تونس 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و31 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 231964 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7942.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأربع حالات وفاة.

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112805 حالات، وإجمالي الوفيات بلغ 2977، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء حتى اليوم 77842 حالة.تونس الجزائر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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