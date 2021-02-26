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عضو "الصحفيين" يعلن تنازل صحفي عن دعوى لوقف انتخابات التجديد النصفي

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عضو "الصحفيين" يعلن تنازل صحفي عن دعوى لوقف انتخابات التجديد النصفي عضو "الصحفيين" يعلن تنازل صحفي عن دعوى لوقف انتخابات التجديد النصفي

مصراوي Masrawy

10:13 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، تنازل الصحفي أيمن مصطفى، الصحفي بجريدة الصباح، عن دعواه بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال يونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزميل أيمن مصطفى قرر التنازل عن القضية المرفوعة منه لتأجيل الانتخابات.. أيمن أول من استجاب لدعوتي بوقف الدعاوى القضائية والدعاوى المضادة حول الانتخابات.. هناك فرصة لحل الأزمة داخل الجماعة الصحفية.. شكرًا جزيلًا على ما أبديته من نوايا طيبة يا أيمن ولإعلائك مصلحة المهنة.. في انتظار استجابات أخرى".

يذكر أن الكاتب الصحفي سيد عباس، الصحفي بجريدة الجمهورية، تقدم بطعن جديد لوقف الانتخابات، بالإضافة إلى الطعن المقدم من الكاتب الصحفي أيمن مصطفى الصحفي بجريدة الصباح، والذي حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل لنظره والبت فيه.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الأربعاء، من الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل.

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