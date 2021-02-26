وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية فؤاد حسين سيبدأ غدا السبت زيارة رسمية إلى إيران تستمر يوما واحدا.

وقال الصحاف في بيان صحفي أن المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد.

وذكر أن زيارة وزير الخارجيّة إلى إيران "تأتي بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجاري".