أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوريطة: تعليمات من العاهل المغربي بدعم حل الأزمة الليبية ورفض التدخلات الخارجية

Print
بوريطة: تعليمات من العاهل المغربي بدعم حل الأزمة الليبية ورفض التدخلات الخارجية بوريطة: تعليمات من العاهل المغربي بدعم حل الأزمة الليبية ورفض التدخلات الخارجية

مصراوي Masrawy

10:07 م الجمعة 26 فبراير 2021

الرباط - (أ ش أ):

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، وجود تعليمات من الملك محمد السادس دائمة لمساعدة ليبيا من أجل الخروج من جميع مراحل الأزمة التي تمر عبرها.

جاء ذلك عقب استقبال ناصر بوريطة، مساء اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية بالرباط، رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كما أجرى مكالمة هاتفية اليوم مع عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي الذي تعذر عليه الحضور إلى المغرب نظرا لانشغالاته الداخلية.

وشدد بوريطة، في مؤتمر صحفى مشترك مع عقيلة صالح، على أن المغرب يعتبر أن تشكيلا سريعا للحكومة الليبية هو عنصر أساسي للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المنتظرة أساسية لإعطاء رؤية واضحة.

واعتبر وزير الخارجية المغربي أن عملية تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة يجب أن "تتم في إطار وئام وانسجام بين مختلف الفرقاء الليبيين، وأن تكون عنصرا لتوحيد الرؤى لا مرحلة لتزكية الانقسامات.

￼كما أوضح بوريطة أن الليبيين ينتظرون خروج حكومتهم أكثر من شعب أي دولة أخرى، مبرزا أن الحكومة المنتظرة يجب أن تكون ممثلة لجميع الأقاليم والتوجهات للمرور من المرحلة الانتقالية والتجاوب مع الاحتياجات اليومية لليبيين، والتحضير للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وجدد وزير الخارجية المغربي، في تصريحه، التأكيد على ضرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية والحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.

من جهته، شكر عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، المغرب حكومة وملكا وشعبا على الدعم المتواصل لليبيين في جميع مراحل الأزمة التي تمر عبرها البلاد.

￼وكشف عقيلة صالح أنه ينتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية في مدينة سرت لأنها خالية من المليشيات المسلحة، من أجل منح الثقة للحكومة الانتقالية، مضيفا أنه إذا تعذر انعقادها فسيكون الاجتماع في طبرق.

ونفى عقيلة صالح وجود أي معارضة مسبقة للحكومة الليبية، وقال إن “مجلس النواب سيقرر بكل حرية ما يراه مناسبا للبلاد”، وزاد أنه يتمنى أن تحصل حكومة دبيبة على دعم البرلمان.

ودعا عقيلة صالح من الرباط إلى تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات وأصحاب السمعة الطيبة، وشدد على أن ليبيا تحتاج في هذه المرحلة إلى مصالحة حقيقية وطي صفحة الخصومة، معتبرا أن الحكومة المنتظرة يجب أن يشارك فيها الجميع من كل أنحاء البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية