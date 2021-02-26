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مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة أكثر 100 آخرين في مدينة الناصرية

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مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة أكثر 100 آخرين في مدينة الناصرية مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة أكثر 100 آخرين في مدينة الناصرية

مصراوي Masrawy

10:06 م الجمعة 26 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):

ذكرت مصادر طبية وشهود عيان اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى من المتظاهرين ارتفعت من اثنين إلى أربعة، كما أصيب أكثر من 100 آخرين في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في مدينة الناصرية لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ ومجلس محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.

وصرحت المصادر بأن عددا من الضحايا والمصابين بالطلقات النارية تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان شهود عيان ومصادر طبية عراقية قد أفادوا اليوم الجمعة أن يمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 47 آخرين في موجة جديدة للمظاهرات.

وأشارت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين تجمعوا في محيط مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة وأحرقوا جزءا من المباني الملحقة بالمبنى وسارعت القوات الأمنية إلى تفريق المتظاهرين ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 47 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الضحايا والمصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة فيما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران التي اتهمت المباني الملحقة بمبنى المحافظة فيما قامت القوات الأمنية الأمنية بفرض سيطرتها على الشوارع والجسور لمنع توسع رقعة المظاهرات.

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