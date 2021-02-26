كيف تحافظ على قدميك من التشقق في الشتاء؟

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

فصل الشتاء يسبب العديد من مشاكل البشرة، وخصوصا قدميك، وتعد الأقدام المتشققة من أكثر المشاكل التي يمكن التي تواجهها في فصل الشتاء.

ويوضح موقع "curafoot"، كيفية حماية القدم في الشتاء من التشقق؟

1- الترطيب يومًيا:

الترطيب هو الطريقة الصحيحة لحماية القدمين في الشتاء من التشقق، ويمكن أن يؤدي استخدام مرطب جيد مرة واحدة على الأقل يوميًا إلى تقليل الفقد والمساعدة في الاحتفاظ بالسوائل في بشرتك، وبمجرد وضع المرطب، قومي بارتداء الجوارب لامتصاص الرطوبة.

2- زيادة كمية المياه التي تتناولها:

لا يعرف الكثير من الأشخاص أن الماء يمكن أن يكون وسيلة فعالة لمنع مشاكل الكعب المتشقق، وذلك لأن الجلد يمكن أن يفقد ما يقرب من لتر من الماء في يوم واحد، ما يؤدي إلى جفاف الجلد، وبالتالي، يُنصح بالحفاظ على رطوبة جسمك واستعادة توهج بشرتك الطبيعي.

3- نقع قدميك وفركهما جيدًا:

تأكد من نقع قدميك في ماء فاتر لمدة 15-20 دقيقة، وسيساعد ذلك في جعل قدميك أكثر نعومة، وبعد النقع، افركي قدميك بشكل صحيح، وسيساعدك ذلك في تقشير البشرة الجافة والميتة والخشنة.

4- امتلاك زوجًا من الأحذية المغلقة:

يعد شراء أحذية مغلقة مريحة وتحمي قدميك أثناء الشتاء هو الخيار الأفضل، نظرًا لأن الأحذية المفتوحة يمكن أن تتسبب في جفاف بشرتك بشكل أسرع، مم يؤدي إلى تشقق الكعب، لذا فإن الأحذية المغلقة هي أفضل خيار للحفاظ على قدميك آمنة.

5- وضع زيت الزيتون:

الخصائص المغذية في زيت الزيتون تجعل بشرتك ناعمة وصحية، لذا كل كل ما عليكي فعله هو وضع القليل من زيت الزيتون على قدميك وتدليكه برفق لمدة 15 دقيقة، ثم اتركيه لبعض الوقت ثم اشطفي قدميك بالماء.