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لمعالجة قصور القانون الحالي.. برلماني يكشف موعد تقديم قانون الشهر العقاري لرئيس البرلمان

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لمعالجة قصور القانون الحالي.. برلماني يكشف موعد تقديم قانون الشهر العقاري لرئيس البرلمان لمعالجة قصور القانون الحالي.. برلماني يكشف موعد تقديم قانون الشهر العقاري لرئيس البرلمان

مصراوي Masrawy

09:50 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه سيقدم مشروع قانون الشهر العقاري، الذي انتهى منه لرئيس مجلس النواب يوم الأحد المقبل، لمعالجة الجدل الموجود في القانون الحالي.

وأكد داود، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، أنه سيحصل على النسبة القانونية لتقديم مشروع القانون والتي تمثل عُشر عدد أعضاء المجلس قبل الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد.

وأكد النائب أن مشروع القانون تضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.

وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة 35 مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكمًا نهائيًا ومختصمًا فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته أوالموثقة صلحًا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة.

كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.

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