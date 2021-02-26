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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة 3 شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، في إطار سياسة الحكمة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد مصراوي الـ3 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:

"إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع"

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع أو عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية، مُوضحةً أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، والحفاظ على الصحة العامة، مع خلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.

وتم تدشين هذا المشروع القومي اعتمادًا على مخرجات دراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق إعدادها بمعرفة كبرى الشركات الهندسية بالشرق الأوسط، مُشيرةً إلى ترحيب كافة المزارعين في المناطق التي تم تأهيلها بهذا المشروع القومي، والذي انعكس على زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30% في المناطق التي تم تنفيذ أعمال التأهيل بها.

وفي سياق متصل، يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع لتأهيل نحو7 آلاف كيلو متر من الترع، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2022، ويسهم المشروع في ضمان وصول المياه لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، كما يسهم هذا المشروع في الحفاظ على نظافة البيئة من التلوث، والمساهمة في إنتاج محاصيل صحية وخالية من الملوثات.

- ليست من أموال المقرات القديمة.. الحكومة تكشف مصدر تمويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وقال المركز: "تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء"، مُؤكدةً أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.

وأوضحت الشركة، أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.

وفي سياق متصل، يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة - مبنى رئاسة مجلس الوزراء - مبنى مجلس النواب - محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2).

- الحكومة تنفي اقتصار مشروع تطوير القرى على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"، مُوضحةً أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.

وبحسب بيان: "تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها، فضلاً عن تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبي احتياجات مواطني الريف المصري، هذا إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية".