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مدرب "الشباب" يحذِّر لاعبيه من سيناريو "الفتح".. و"باجندوح" يُجري تدريبات خاصة

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مدرب "الشباب" يحذِّر لاعبيه من سيناريو "الفتح".. و"باجندوح" يُجري تدريبات خاصة مدرب "الشباب" يحذِّر لاعبيه من سيناريو "الفتح".. و"باجندوح" يُجري تدريبات خاصة
طالبهم بالجدية واستغلال الفرص خلال مواجهة "ضمك"

مدرب

أعلن نادي الشباب اليوم إجراء متوسط ميدان الفريق الكروي الأول جمال باجندوح تدريبات خاصة برفقة المعد البدني، فيما واصل الثنائي خالد الغامدي وحمد الغامدي برامجهما التأهيلية في عيادة النادي.

وميدانيًّا، أجرى الفريق الكروي الأولب نادي الشباب حصة تدريبية اليوم الجمعة، بدأها الإسباني كارلوس هيرنانديز بتمارين إحماء ولياقة وتقوية عضلات، طبّق بعدها اللاعبون تمارين فنية منوعة. وختم المدرب المران بإجراء تقسيمة على جـزء من الملعب لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده لمواجهة ضمك.

وحذّر الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم لاعبي فريقه من تكرار سيناريو مواجهة الفتح أمام ضمك، وطالبهم بالجدية، واستغلال الفرص المتاحة، وعدم التهاون طوال المباراة.

ويواجه الشباب نظيره ضمك يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الشباب جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، فيما يحل ضمك في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة.الشباب ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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