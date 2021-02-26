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جمل فنية ومناورة خلال تجهيزات "الهلال" لملاقاة "الفتح"

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جمل فنية ومناورة خلال تجهيزات "الهلال" لملاقاة "الفتح" جمل فنية ومناورة خلال تجهيزات "الهلال" لملاقاة "الفتح"
يلتقيان الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء

جمل فنية ومناورة خلال تجهيزات

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة مضيفه "الفتح" يوم الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، طبق المدير الفني اروجيرو ميكالي عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وستغادر بعثة الفريق مساء الغد إلى الأحساء بعد نهاية الحصة التدريبية تأهباً لملاقاة الفتح يوم الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

فيما واصل ثلاثي الفريق الكروي الأول "صالح الشهري، هتان باهبري ومحمد كنو" برامجهم التأهيلية.

يشار إلى أن المهاجم صالح الشهري يواصل برنامجه التأهيلي عن طريق الخضوع للجلسات العلاجية على العضلات الجانبية للبطن، فيما دخل محمد كنو في المرحلة ما قبل الأخيرة في التأهيل العلاجي، إثر إصابته بتمدد الرباط الجانبي للركبة، حيث من المنتظر دخوله إلى المرحلة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الهلال الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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