أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية" تنفذ (23.741) زيارة رقابية وتضبط (1291) مخالفة

Print
للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (23.741) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 18 - 24 فبراير؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات.

وأسفرت الجولات التفتيشية ضبط (1.291) مخالفة لأنظمة العمل و(160) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2.192) إنذاراً.

وكانت الوزارة قد تلقت (1.058) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدةً أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل؛ تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

تسجيل 26 وفاة و 6068 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 26 وفاة و 6068 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و 4594 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و 4594 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية