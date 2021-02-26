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ضبط معمل مخالف داخل شقة سكنية وإغلاق 4 منشآت تجارية بمكة

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وكيل البلديات شدِّد على العقوبات ضد المخالفين

ضبط معمل مخالف داخل شقة سكنية وإغلاق 4 منشآت تجارية بمكة

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولة مشتركة على الأسواق التجارية، بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة ، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملاً مخالفاً لتحضير الأطعمة داخل شقة سكنية ضمن نطاق البلدية، تفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف الأطعمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى نفذت بلدية المعابدة الفرعية 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أخرى.

ضبط معمل مخالف داخل شقة سكنية وإغلاق 4 منشآت تجارية بمكة

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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