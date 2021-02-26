أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

Print
رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

09:30 م الجمعة 26 فبراير 2021

روما - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الجمعة، خلال جلسة حول "الأمن والدفاع" للقمة الأوروبية عبر دائرة الفيديو، على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في إطار تكاملي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي، خلال الجلسة التي حضرها الأمين العام لحلف الناتو، يانس ستولتنبرج، إلى ضرورة أن يجمع الاتحاد الاوروبي في آن واحد بين "الاستقلالية والتنسيق" مع الحلفاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيسهل تطبيقه مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية.

وشدد على أن هناك أيضًا تهديدات جديدة ويجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي، حيث يعتبر رئيس الوزراء الايطالي "إعادة إطلاق الأجندة عبر الأطلسي" هدفا مفصليا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية