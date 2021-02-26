رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

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روما - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الجمعة، خلال جلسة حول "الأمن والدفاع" للقمة الأوروبية عبر دائرة الفيديو، على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في إطار تكاملي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي، خلال الجلسة التي حضرها الأمين العام لحلف الناتو، يانس ستولتنبرج، إلى ضرورة أن يجمع الاتحاد الاوروبي في آن واحد بين "الاستقلالية والتنسيق" مع الحلفاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيسهل تطبيقه مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية.

وشدد على أن هناك أيضًا تهديدات جديدة ويجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي، حيث يعتبر رئيس الوزراء الايطالي "إعادة إطلاق الأجندة عبر الأطلسي" هدفا مفصليا.