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الصحة العالمية تحذر من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

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الصحة العالمية تحذر من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا الصحة العالمية تحذر من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

مصراوي Masrawy

09:27 م الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة تفشي ، لافتة إلى أنه لم تنته جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية.
وكان خبراء صحة أوروبيون، قالوا أمس الخميس، إن آلافا من مرضى كوفيد-19 يعانون أعراضا خطيرة ومنهكة تستمر شهورا طويلة بعد أول نوبة من المرض، مما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وصحية واقتصادية كبيرة.
وأضاف الخبراء لدى إصدارهم تقريرا إرشاديا تقوده منظمة الصحة العالمية عن الحالة، التي يُشار إليها غالبا باسم "كوفيد طويل الأمد" أو "متلازمة ما بعد كوفيد"، أن واحدا من كل 10 مصابين بالمرض تقريبا يشعرون بالإعياء بعد مرور 12 أسبوعا على إصابتهم بالعدوى ويعاني كثيرون أعراضا تستمر وقتا أطول من هذا بكثير.
وقال مارتن ماكي وهو أستاذ في المرصد الأوروبي للنظم والسياسات الصحية قاد إعداد التقرير: "إنها حالة يمكن أن تكون منهكة للغاية. يتحدث من يعانون منها عن مزيج متداخل متنوع من الأعراض. مثل آلام الصدر والعضلات والإرهاق وضيق التنفس وتشويش بالمخ وأعراض أخرى كثيرة".

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مصراوي Masrawy

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