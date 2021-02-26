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تقرير أوروبي: زيادة بمرضى "كوفيد-19" بالمستشفيات في ثلث دول الاتحاد الأوروبي

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تقرير أوروبي: زيادة بمرضى "كوفيد-19" بالمستشفيات في ثلث دول الاتحاد الأوروبي تقرير أوروبي: زيادة بمرضى "كوفيد-19" بالمستشفيات في ثلث دول الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

09:17 م الجمعة 26 فبراير 2021

روما - (أ ش أ):

حذر تقرير المركز الأوروبي للوقایة من الأمراض ومكافحتھا من أن ثلث دول الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعا في حالات مرضى وباء المستجد (كوفيد-19) بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة.

وأفاد المركز، الذي يتخذ مدينة ستوكهولم مقرا له، بأنه على الرغم من استقرار معدلات الحالات أو انخفاضها في العديد من البلدان، إلا أن حجم مرضى الوباء لا يزال مرتفعا، مما يعني أن العدوى لا تزال منتشرة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الجمعة.

ورأى التقرير أنه من المحتمل زيادة حالات دخول المستشفيات وعدد المرضى بوحدات العناية المركزة في الأسابيع المقبلة وأيضا الوفيات، حيث يوجد الآن زيادة في الإبلاغ عن الحالات الإيجابية للفيروس.

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مصراوي Masrawy

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