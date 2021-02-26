شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس السبت بدرجات الحرارة

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد، أن طقس السبت، دافئ على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وأضاف الخبراء، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة للسبت 27 فبراير:

القاهرة: 23 – 11

الإسكندرية: 19 – 11

السلوم: 19 – 8

الزقازيق: 22 – 11

العريش: 21 – 10

كاترين : 15 – 3

أسيوط: 24 – 7

أسوان: 26 – 10

حلايب: 25 – 18

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