كورونا بالوطن العربي.. العراق 4336 إصابة.. الأردن 3644.. لبنان 3373.. الكويت 1022.. والمغرب 480 حالة

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وفق بيانات وزارات الصحة بالبلاد الخمس وخلال يوم واحد

سجلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4336 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 688698 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان: بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة، يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13365، فيما تم تسجيل 2460 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 630178 حالة إصابة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 45155؛ منهم 386 يرقدون في غرف العناية المركزة.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 383912 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 343840 حالة شفاء بعد تسجيل 1240 حالة إضافية، فيما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4650 حالة.

فيما سجّلت لبنان 3373 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) و50 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 369675 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4610 حالات وفاة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 189046 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1072 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 155 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقّى الرعاية الطبية اللازمة 10841 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 7836 ليبلغ مجموع الفحوصات 1772372، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3ر13 في المئة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، شفاء 1114 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 177133 حالة.

أخيرًا سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 482994.

وأشارت الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8608، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 468387.فيروس كورونا الجديد