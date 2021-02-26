بعد 422 سنة من الخداع والأكاذيب.. هذه خريطة العالم الحقيقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بعد 422 عاما من التضليل، يمكنك الآن رؤية خريطة العالم الحقيقية، بعد نجاح علماء في جامعة "برينستون" الأمريكية في ابتكار خريطة جديدة أكثر دقة وأقل تشوها على".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الخريطة المسطحة الحالية المعتمدة منذ العام 1596، ثبت علميا، أنها تحتوي مجموعة من الأخطاء الفادحة، خاصة التقاسيم المكانية والمسافات والانحناءات، والأحجام الفعلية للقارات.

ونقلت نيويورك تايمز، عن عالم الفيزياء الفلكية في جامعة برينستون، الدكتور ريتشارد جوت قوله إن خريطتنا الجديدة، مستديرة وذات وجهين، على شكل القرص. ويمكن استعراض نصف الكرة الأرضية الشمالي على أحد الأوجه، والجنوبي على الوجه الآخر، أو استعراض نصفها الشرقي والغربي بنفس الطريقة.