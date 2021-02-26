فقدان أكثر من 300 طالبة إثر مداهمة مسلحين لمدرسة في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

أبوجا- أ ش أ:

أُدرجت أكثر من 300 طالبة على قائمة المفقودات بولاية "زمفرا" شمال غربي نيجيريا بعد مداهمة قطاع طرق مسلحين مشتبه بهم لمدرسة داخلية حكومية ثانوية بنات ونفذوا عمليات خطف.

وقال متحدث باسم حاكم الولاية، زيلاني بابا -حسبما ذكرت قناة فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- إنه تابع تقارير بشأن حادث الاختطاف على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل مع الشرطة، إلا أنه لا يوجد -حتى الآن- مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

وأكدت معلمة بالمدرسة -طلبت عدم الكشف عن هويتها- رصد فقدان مئات الفتيات بعد إحصاء باقي الطالبات.

ويعد الحادث آخر عملية خطف جماعي تشهدها المنطقة؛ حيث كثفت عصابات إجرامية مسلحة من شن اعتداءات خلال السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن عمليات خطف مقابل فدية واغتصاب ونهب.