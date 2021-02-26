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رئيس الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت لولي العهد

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رئيس الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت لولي العهد رئيس الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت لولي العهد

رئيس الرقابة ومكافحة الفساد يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت لولي العهد

رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس؛ باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال "الكهموس": "إن مشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بنجاح عملية سمو ولي العهد، وهي تأكيد على متانـة الـعلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه".

وسأل الـمولى -عزّ وجلّ- أن يديـم على سمو ولي العهد، مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ الوطن وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخـاء والتطور، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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