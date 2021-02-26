عميد كلية أصول الدين خطيبا.. التلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

وقال الدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر، إن الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، سيلقي خطبة الجمعة.

وأضاف عودة، أن صلاة الجمعة تؤدى بالجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة، وباتباع كافة التعليمات لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، خطيب الجمعة بالجامعة الأزهر، إن الخطبة ستكون حول "مقام العبودية وأثره في إصلاح حياة الفرد والمجتمع".

وأضاف العواري، أن التنوع في تناول خطب الجمعة مطلوب في مثل هذه الأوقات، التي تحتاج من العلماء الاجتهاد ومواجهة الهجمة الشرسة من أدعياء العلم.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان : "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات" .