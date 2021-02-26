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عاجل.. في أول اتصال هاتفي.. بايدن يبحث مع العاهل السعودي أنشطة إيران التخريبية بالمنطقة

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عاجل.. في أول اتصال هاتفي.. بايدن يبحث مع العاهل السعودي أنشطة إيران التخريبية بالمنطقة عاجل.. في أول اتصال هاتفي.. بايدن يبحث مع العاهل السعودي أنشطة إيران التخريبية بالمنطقة

مصراوي Masrawy

12:18 ص الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول اتصال هاتفي منذ تولي بايدن المنصب، التصدي للأنشطة الإيرانية "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى اتصالا هاتفيا، بالرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. وهنأ الملك سلمان جو بايدن، بمناسبة توليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد الملك سلمان والرئيس الأمريكي على "عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأوضحت الوكالة السعودية، أن العاهل السعودي وبايدن استعرضا أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر العاهل السعودي الرئيس الأمريكي على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى بايدن على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد الملك سلمان على حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من الخميس، أنه يتوقع اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي في القريب العاجل دون الكشف عن أية تفاصيل.

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