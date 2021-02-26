الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة

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مصراوي Masrawy

رام الله - (د ب أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس على ضرورة توفير الظروف الملائمة كافة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في مواعيدها المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وأكد عباس بحسب بيان صدر عن اللجنة المركزية لحركة فتح عقب ترأسه اجتماعا لها في مدينة رام الله، على أهمية التزام الأطراف المعنية كافة بما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال جلسات الحوار السابقة بشأن الانتخابات.

كما أكد عباس أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي الذي أصدره قبل أيام لإطلاق الحريات العامة في فلسطين، من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة.

ومن جهتها حيت اللجنة المركزية لفتح الجهود المميزة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في تحديث سجل الناخبين ضمن تحضيرات إجراء الانتخابات العامة.

وأشادت اللجنة بـ "الإقبال الكبير الذي أبداه أبناء الشعب الفلسطيني في تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين الذي وصل إلى 93%، الأمر الذي يعكس الرغبة الكبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية".

وأكدت على الموقف الفلسطيني "بضرورة مشاركة كل أبناء شعبنا في هذه الانتخابات ترشحا وانتخابا بما فيها في مدينة القدس المحتلة".

وأشادت اللجنة المركزية، بإصدار عباس، مرسوم إطلاق الحريات في الأراضي الفلسطينية، وتوفير المناخ الملائم لإجرائه بصورة حرة ونزيهة تعكس إرادة الفلسطينيين، مؤكدة التزام الحركة بالمرسوم.

وأكد بيان اللجنة المركزية التزامها بخوض حركة فتح للعملية الانتخابية بقائمة موحدة وفق معايير موحدة.