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برلماني: يبني دولة مصرية جديدة في وقت قياسي غير مسبوق عالمياً

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برلماني: السيسي يبني دولة مصرية جديدة في وقت قياسي غير مسبوق عالمياً برلماني: يبني دولة مصرية جديدة في وقت قياسي غير مسبوق عالمياً

مصراوي Masrawy

11:55 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب - نشأت علي:

قال حسن المير عضو مجلس النواب، إن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال المشروعات القومية الكبرى للنقل خاصة الطرق القومية والأنفاق والسكك الحديدية، سيجعلها من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية على مستوى المنطقة وإفريقيا وعالميا.

وأشار في بيان له، الخميس، إلى نجاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ربط جميع المحافظات والمدن الجديدة بأكبر وأحدث شبكة قومية عملاقة للطرق والسكك الحديدة، مشيدا بمشروع القطار السريع والذي تصل أطواله إلى 438 كم وسرعته إلى 260 كم/ س، تصنيع قطاراته محليا فى المصنع الذي سيتم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد.

وتابع: "إنجاز مصر لمثل هذه المشروعات القومية الكبرى، يؤكد قدرتها على إنشاء وتشييد مثل هذه المشروعات المهمة".

وطالب بالإسراع فى اتخاذ الخطوات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين صناعة القطارات فى مصر والاستعانة بالشركات العالمية فى تنفيذ مشروعات المونوريل والقطار السريع والقطارات المكهرب، لتعمل مع الشركات المصرية بحيث تحصل الشركات المصرية على الخبرات التى تؤهلها بعد ذلك لتعمل منفردة.

وأعرب عن ثقته التامة فى نجاح مصر فى القيام بمثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا كبيرا فى هذه الصناعات الاستراتيجية، التى ستجعلها واحدة من أهم الدول القادرة على تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم بصفة عامة، وإلى الدول العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وقال إن الرئيس السيسى نجح فى بناء دولة مصرية جديدة فى وقت قياسى وغير مسبوق عالمياً، بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان، موجها التحية القلبية لجميع الأيادى المصرية الشريفة والوطنية والتى تعمل ليلاً ونهاراً وعلى مدار ال24 ساعة يومياً، وعلى مدار السبع أيام أسبوعياً دون اى إجازات لإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.

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