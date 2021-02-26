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الجيزة تنشر أبرز المناطق الأثرية والمزارات بالمحافظة

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الجيزة تنشر أبرز المناطق الأثرية والمزارات بالمحافظة الجيزة تنشر أبرز المناطق الأثرية والمزارات بالمحافظة

مصراوي Masrawy

11:30 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب- مصراوي:
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أبرز المناطق الأثرية والمزارات التي تتمتع بها المحافظة.
وذكرت العديد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية ومنها:-

منطقة آثار أبو صير والتي تقع شمال سقارة وهي جزء من جبانة منف القديمة، وتحوي العديد من الأهرامات التي ترجع للأسرة الخامسة ( ٢٥١٣ - ٢٣٧٤ ق . م ) وبها : -
- المجموعة الهرمية للملك ساحو رع ( ٢٥٠٦ - ٢٤٩٢ ق .م ).
- المجموعة الهرمية للملك ني أوسر رع ( ٢٤٧٤ - ٢٤٤٤ ق .م ).
- المجموعة الهرمية للملك نفر اير كارع ( ٢٤٩٢ - ٢٤٨٢ ق .م ).
- المجموعة الهرمية للملك نفر اف رع ( ٢٤٧٥ - ٢٤٧٤ ق .م ).
- هرم الملكة خنت كاوس أم الملكين ( الشمال والجنوب ).
- مجموعة أبيار الدفن العميقة التي ترجع للعصر المتأخر ( الأسرتين ٢٦ ، ٢٧ ) أو العصر الصاوي والعصر الفارسي ( السابع - السادس ق .م

-‏مقابر كبار رجال الدولة خلال الأسرة الخامسة وأهمها مقبرة الوزير بتاح شبسس الذي يعد من كبار رجال البلاط للملك ساحورع (الأسرة الخامسة)؛ وكان يعمل وزيراً وقاضياّ وكاهنا ولكنه أُشتهر أيضا (بالكاتب) نسبة إلي تمثاله الرائع المعروض بالمتحف المصري.

وبني بتاح شبسس مقبرة هامة جداً بأبو صير علي بُعد عشرات الأمتار القليلة من هرم الملك ساحو رع وتعد هذه ثاني أكبر مقبرة خاصة في الدولة القديمة بعد مقبرة مري روكا بسقارة.

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مصراوي Masrawy

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