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"تقنية صامطة" تدرب 30 موظفًا من منسوبي البلدية على تطبيقات الحاسب الآلي

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وزعت المتدربين على 3 معامل تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

نفذت الكلية التقنية بمحافظة صامطة وعلى مدى أسبوع كامل، برنامج "تطبيقات على الحاسب الآلي" وقد استهدف البرنامج 30 موظفًا من منسوبي بلدية صامطة وذلك ضمن البرامج التي يقدمها المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية.

وتفصيلاً، تم توزيع المتدربين على ثلاثة معامل تحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من وقد نفذ البرنامج المدربون من قسم الحاسب وتقنية المعلومات بالكلية المهندس عدنان حكمي، والمهندس يوسف مسرحي والمهندس علي دغريري.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية الأستاذ محمد بن حسين طليس إلى أن الكلية تواصل تدريب وتأهيل الموظفين وغيرهم من المواطنين عبر تنفيذ عددٍ من البرامج المتنوعة في العديد من التخصصات التقنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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