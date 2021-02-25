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دليل على متانة العلاقات.. "عربية النواب" تشيد بتصريحات قائد المركزية الأمريكية

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دليل على متانة العلاقات.. "عربية النواب" تشيد بتصريحات قائد المركزية الأمريكية دليل على متانة العلاقات.. "عربية النواب" تشيد بتصريحات قائد المركزية الأمريكية

مصراوي Masrawy

11:25 م الخميس 25 فبراير 2021


كتب- نشأت علي:
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والتي قالها أمام الرئيس عبدالفتاح .

وأوضح أباظة، في بيان اليوم، أن تأكيد ماكينزي على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع تجاه قضايا المنطقة يعكس متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

واعتبر "أباظة"، هذه التصريحات من المسئول الأمريكي رفيع المستوى بأنها دليل قاطع على متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في مختلف المجالات بصفة عامة والمجال العسكري بصفة خاصة مؤكداً أن العالم كله اصبح على وعي وإدراك كاملين بالدور الرائد و المحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصبحت تحظى بتأييد واهتمام كبيرين من مختلف دول العالم نظراً لمصداقيتها تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وحرصها الكبير على دعم الأمن والسلم الدوليين وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

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