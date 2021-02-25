مدير الإسلامية بالرياض يبحث مع مدير المساجد آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شدد على ضرورة نشر الوعي بين المصلين فيما يتعلق بجائحة كورونا

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس اليوم الخميس 13/7/1442هـ اجتماعاً بمديري إدارة المساجد بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض بحضور مساعد المدير الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي ومديري الإدارات بالفرع، وذلك بمقر فرع الوزارة.

وتفصيلاً، ناقش الدكتور "الفارس" خلال الاجتماع كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل، وكيفية تطويرها وتحسين الإجراءات بما يخدم قطاع المساجد، وتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل والتأكيد على ضرورة نشر الوعي بين المصلين فيما يتعلق بجائحة كورونا وتطبيق التعليمات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية في المساجد والفروع التابعة للوزارة بدقة.

واستمع "الفارس" إلى مداخلات مديري إدارات الفرع ومقترحاتهم، وأكد فضيلته أن هذا الاجتماع يأتي وفق توجيهات ورؤية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بكل ما من شأنه الاهتمام بالفروع وتطويرها ومتابعة سير العمل فيها بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين -رعاه الله -ورؤية المملكة 2030.