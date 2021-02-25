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شيخ الأزهر يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني الـ"60"

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شيخ الأزهر يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني الـ"60" شيخ الأزهر يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني الـ"60"

مصراوي Masrawy

07:57 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني للكويت، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، عن تقديره لجهود دولة الكويت في دعم التضامن العربي والحفاظ على وحدة واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والازدهار.

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