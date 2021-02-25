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إحراق منزل مراسل إذاعة فرنسا الدولية في نيامي بالنيجر

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إحراق منزل مراسل شبكة إذاعة فرنسا الدولية في نيامي بالنيجر إحراق منزل مراسل إذاعة فرنسا الدولية في نيامي بالنيجر

مصراوي Masrawy

05:50 م الخميس 25 فبراير 2021

نيامي- (اف ب):
قام مجهولون بتخريب منزل مراسل إذاعة فرنسا الدولية في النيجر وإحراقه جزئيا صباح الخميس في العاصمة نيامي، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وقال الصحافيون إن مراسل "إذاعة فرنسا الدولية" (ار اف إي) في النيجر موسى كاكا خرج سالما من الهجوم وأكد أن المهاجمين "كسروا كل شيء وأضرموا النار".

وكان رجال الإطفاء في مكان الحادث عند الظهر.

وقع الهجوم على منزل موسى كاكا في سياق سياسي متوتر بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد وأعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء فوز مرشح الحكم محمد بازوم فيها بنسبة 55,7% من الأصوات أمام المعارض ماهاماني عثمان الذي طعن بالنتائج وأعلن فوزه بنسبة 50,3% من الأصوات.

منذ ذلك الحين، اندلعت اضطرابات في نيامي ومدن أخرى حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع وهاجموا الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

كما اعتُقل كثيرون الأربعاء بينهم رئيس أركان القوات المسلحة السابق موموني بوريمة المتهم بأنه يقف وراء الاضطرابات التي اندلعت أثناء إعلان النتائج، بحسب مصدر أمني رفيع المستوى.

وقال المدعي العام مامان سايابو عيسى عبر التلفزيون العام مساء الأربعاء إن "عدة أشخاص" اعتقلوا وهناك آخرون مطلوبون، دون مزيد من التفاصيل.

وقال إن قوات الدفاع "انتظمت لإعادة فرض النظام بعد أعمال التخريب" منذ مساء الثلاثاء.

تواجه النيجر، وهي بلد فقير في منطقة الساحل والصحراء، العديد من التحديات بما في ذلك الهجمات التي تشنها جماعات إسلامية متطرفة على أراضيها.

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