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بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز

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بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز

مصراوي Masrawy

04:27 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية)؛ لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (10,610,588جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون انتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها في السوق السوداء دون انتاج فعلي للخبز.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة (مالكة مخبز بلدي)؛ لاستيلائها على مبلغ (688,634 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

وضبطت مباحث التموين (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)؛ لاستيلائه على مبلغ (492,040 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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