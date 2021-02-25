مدبولي يُوجه بتوفير 500 مليون جنيه تعويضات لسرعة تنفيذ تطوير الطريق الدائري

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية، وبمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تطوير الطريق الدائري، لما لهذا الطريق من أهمية بالغة في تخفيف وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أنه نظراً لهذه الأهمية فإنه يتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا المشروع، بما يسهم في دفع العمل به، والسعي لتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، موجهاً في هذا الصدد بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضاً حول الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ونسب التنفيذ الخاصة به، مشيراً إلى أنه تم تقسيم مشروع التطوير إلى 5 قطاعات بطول 97.5 كم، موضحاً أنه فيما يتعلق بقطاع (المريوطية - الأوتوستراد)، فإن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29.6 لكل اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 لكل اتجاه، وكذا توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، بالإضافة إلى توسعة 6 كباري علوية و13 نفقاً ليصبح 7 حارات كل اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أعمال التطوير الخاص بقطاع (الأوتوستراد - محور سعد الشاذلي)، موضحاً أن نسبة تنفيذ هذه الأعمال وصلت إلى 100%، لافتاً كذلك إلى الأعمال الخاصة بقطاع محور (سعد الشاذلي - الإسكندرية الزراعي)، وتتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29 م لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م، وبطول 20 كم، وتوسعة 23 كوبري علوي بعرض 10.5 م، وعدد 13 نفقاً بعرض 10.5 م.

وتناول المهندس كامل الوزير الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الإسكندرية الزراعي حتى المريوطية، وتضمنت صيانة طبقات الرصف من محور المريوطية إلى تقاطع (شبرا - بنها الزراعي) بطول 23 كم؛ والأعمال الخاصة بقطاع الإسكندرية الصحراوي حتى الواحات، وتتضمن إنشاء طريق داعم 3 حارات لكل اتجاه بعرض 16.9 م وبطول 8 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم من 3 حارات لكل اتجاه إلى 5 حارات وتوسعة نفق صحراء الأهرام.

وتطرق وزير النقل خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاصة بإنارة الطريق الدائري، وموقف إزالة معترضات التنفيذ، ونقل العديد من خطوط المرافق التي تعترض أعمال التطوير بطول الدائري. ​