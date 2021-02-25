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القاتل لم يسدد قسطًا شهريًا.. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل مدير "مؤسسة أنا المصري" بالمنيا

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القاتل لم يسدد قسطًا شهريًا.. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل مدير "مؤسسة أنا المصري" بالمنيا القاتل لم يسدد قسطًا شهريًا.. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل مدير "مؤسسة أنا المصري" بالمنيا

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل المجني عليه عادل لطفي بمركز المنيا.

ذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الخميس، أنها أُبلغت من مستشفى المنيا الجامعي يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بوفاة المجني عليه عادل لطفي إسحاق -مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا- مصابًا بجرح طعني في صدره.

ووردت تحريات الشرطة بحدوث مشادَّة بينه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته.

أُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين إثر الخلاف على سداد القسط الشهري.

واستُجوب المتهمُ فأنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها، ما أحدث إصابته.

وأجرت "النيابة العامة" معاينةً لمسرح الحادث، وندبت "الطبيب الشرعي"؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية إصابته، وكلفت "الإدارة العامة؛ لتحقيق الأدلة الجنائية" بمعاينة مسرح الجريمة؛ لرفع الآثار المادية العالقة به.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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