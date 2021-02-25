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شاهد.. مركز الملك فهد الثقافي في بيونس آيرس مقر لتلقي لقاحات كورونا

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وقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الأرجنتينية

شاهد.. مركز الملك فهد الثقافي في بيونس آيرس مقر لتلقي لقاحات كورونا

وقّع مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة الأرجنتينية، اتفاقية تعاون مشترك تنص على أن يكون المركز أحد المقرات الرئيسية في مدينة بيونس آيرس لتلقي لقاح للمواطنين والمقيمين في الأرجنتين، وذلك بحضور مدير المركز المكلف نايف الفعيم، والمدير العام للرعاية الأولية في وزارة الصحة الأرجنتينية ماريا سالدانو.

ونوهت "سالدانو" إلى دور المملكة العربية ، ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في خدمة الشعب الأرجنتيني، وتقديم كل الدعم والمساعدة، مشيدة بعمق ومتانة العلاقات السعودية الأرجنتينية والدور المميز الذي قدمته السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا.

وأوضح مدير مركز خادم الحرمين الشريفين بالأرجنتين أن هذه الاتفاقية بالتنسيق مع سفارة المملكة بالأرجنتين، تعدّ أول تعاون مشترك بين المركز ووزارة الصحة في جمهورية الأرجنتين؛ حرصًا على تطوير وتفعيل دور المركز ومساهمته في جميع النواحي الاجتماعية. لافتاً إلى أن الاتفاقية لاقت استحسانًا وترحيبًا وتقديرًا من الجميع؛ مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.

وأكد "الفعيم" أن تقديم مثل هذه المبادرات والاتفاقيات يأتي في ضوء توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس أمناء مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بأن تقدم المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للوزارة أدوارها وخدماتها الاجتماعية في محيط مجتمعاتها، خاصةً في ظل ظروف الجائحة تحقيقًا للرسالة الإنسانية التي تضطلع بها المملكة.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ــ الذي تم افتتاحه في عام 1421هـ 2000م ــ يعد من أكبر المراكز الإسلامية الثقافية التي شيدتها المملكة في عدد من دول العالم، وهو يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

شاهد.. مركز الملك فهد الثقافي في بيونس آيرس مقر لتلقي لقاحات كورونا

شاهد.. مركز الملك فهد الثقافي في بيونس آيرس مقر لتلقي لقاحات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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