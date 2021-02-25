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"الزراعة": معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان أول مارس

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"الزراعة": معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان أول مارس "الزراعة": معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان أول مارس

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02:53 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، في أول مارس المقبل بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وقال رئيس قطاع الإرشاد، في بيان له اليوم الخميس، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيًا واقتصاديًا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.​

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