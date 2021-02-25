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مرصد الكهرباء: 21 ألفا و100 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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مرصد الكهرباء: 21 ألفا و100 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم مرصد الكهرباء: 21 ألفا و100 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

02:43 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، بلغت 21 ألفا و100 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و200 ميجاوات مقابل 25 ألفا و200 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

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مصراوي Masrawy

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