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السرقة كانت غايتهما.. المؤبد لسائق وسيدة قتلا مواطنا خنقا في البساتين

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السرقة كانت غايتهما.. المؤبد لسائق وسيدة قتلا مواطنا خنقا في البساتين السرقة كانت غايتهما.. المؤبد لسائق وسيدة قتلا مواطنا خنقا في البساتين

مصراوي Masrawy

02:44 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، سائق وسيدة قتلا مواطنا خنقا في البساتين بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "تامر ب"، 39 سنة، سائق "ونهى ف"32 سنة، بقتل المجنى عليه "عبد الحميد.م" مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحا أبيضا و حبل بلاستيكي، وقابلته الثانية ضامرة في نفسها شرا ورافقته إلى مسكنه وتتبعها الأول وصعد إليهما وطرق الباب وما أن فتح له صحيتهما دفعه وطوق عنقه بذراعه حتى خارت قواه وسقط أرضا، فقيدا يداه وقدميه ثم خنقا عنقه بقطعة قماش قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته وقاما بسرقته.

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