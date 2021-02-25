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مكة.. "أجياد الفرعية" تغلق منشأتين غذائيتين وتصادر مواد تالفة

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البلدية قامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين

مكة..

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأتين غذائيتين، وذلك لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.

وأشارت بلدية أجياد إلى إغلاق منشأتين غذائيتين ضمن نطاقها الإشرافي، مبينةً أن المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، إضافةً إلى وجود مخالفات في شروط البناء، مؤكدةً أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

على جانب آخر نفذت بلدية العتيبية الفرعية حملات ميدانية رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية في نطاق البلدية، وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية.

وأسفرت تلك الجولات عن رصد العديد من المخالفات والملاحظات التي كان من أبرزها، تكدس المواد الغذائية، وسوء حفظ المواد الأولية، ومخالفة شروط التخزين، ومخالفة التجهيزات الصحية اللازمة، وتم مصادرة وإتلاف 20 كغم من المواد الغذائية التالفة لسوء التخزين وانتهاء فترة صلاحيتها ومجهولية مصدرها.

وبينت "وكالة البلديات" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت المخالفة؛ وذلك حرصاً منها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، ودعت الجميع للإبلاغ عن الملاحظات في حال وجودها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر القنوات الرسمية للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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