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كوكتيل مخدرات.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 10 محافظات

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كوكتيل مخدرات.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 10 محافظات كوكتيل مخدرات.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 10 محافظات

مصراوي Masrawy

01:47 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام حملات بمختلف مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام 3 هاتف محمول مبلغ مالي، بحوزة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بالشرقية، وضبطت الحملات كمية من مخدر الهيروين هاتف محمول مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الهيروين، 3 هاتف محمول، مبلغ مالي بحوزة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية بالبحيرة، وضبط كمية من مخدر الأفيون هاتف محمول مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص بمطروح، كما تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس، هاتف محمول مبلغ مالي، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالسويس.

وضبطت الحملات كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص بالغربية، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام هاتف محمول مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالمنيا.

ونجحت الجهود في ضبط 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1200 كيلو جرام، هاتفان محمول، مبلغ مالي بحوزة شخصين أحدهما له معلومات جنائية بأسيوط، وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 555 جرام 2 هاتف محمول مبلغ مالي سلاح ناري عدد من الطلقات النارية بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين سلاح ناري عدد من الطلقات النارية هاتف محمول مبلغ مالي بحوزة شخص له معلومات جنائية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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