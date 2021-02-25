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وزيرة البيئة تناقش مع شركات تحويل المخلفات لطاقة آليات التمويل

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مصراوي Masrawy

10:32 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيا مع ممثلي شركات تحويل المخلفات لطاقة التي تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات تنفذها الوزارة لتيسير كافة العقبات أمام المستثمرين في منظومة إدارة المخلفات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذا الاجتماع يهدف للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بآليات تمويل المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة للشركات التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ تلك المشروعات في 7 محافظات، والضمانات اللازمة المستثمرين في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بعد اجتماعه بهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث تم التنسيق الفوري مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي لإيجاد آلية للتمويل.​

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