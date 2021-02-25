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آلاف المدارس تحتفي بنجاح عملية ولي العهد الجراحية.. وهذا ما كتبه الوزير

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آلاف المدارس تحتفي بنجاح عملية ولي العهد الجراحية.. وهذا ما كتبه الوزير آلاف المدارس تحتفي بنجاح عملية ولي العهد الجراحية.. وهذا ما كتبه الوزير
دعاء واحتفاء وحسابات بـ"تويتر" تتزين لتجسد عمق علاقة القيادة والشعب

آلاف المدارس تحتفي بنجاح عملية ولي العهد الجراحية.. وهذا ما كتبه الوزير

ابتهلت آلاف المدارس وإدارات التعليم في جميع مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم الخميس، بالدعاء لسمو ولي العهد -حفظه الله- بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبدأ تفاعل وزارة التعليم وإدارات التعليم والمدارس بعد تغريدة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي قال فيها: "باسمي ونيابة عن جميع منسوبي التعليم؛ أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد. ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موفور الصحة والسلامة".

ونشرت وزارة التعليم والإدارات والمدارس العديد من عبارات الدعاء لسمو ولي العهد والاحتفاء بسلامته بعد العملية الجراحية، كما تزينت حساباتها على "تويتر" بصور ولي العهد، في صورة جسدت عمق العلاقة بين القيادة والشعب وصدق المشاعر والحب والوفاء الذي ينبع من قلب المواطن لولاة الأمر.

إدارات التعليم عملية ولي العهد الجراحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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