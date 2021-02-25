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واشنطن - (أ ش أ):

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، القيود التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، على منع دخول العمال الأجانب ومقدمي طلبات الإقامة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية العمالة الأمريكية.

وقال بايدن، خلال توقيعه على إلغاء قرار ترامب، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية اليوم الخميس، إن القيود قد منعت لقاء العائلات ببعضها وأنها ألحقت الضرر بالأعمال الأمريكية.

وتعهد بايدن بإلغاء العديد من سياسات ترامب الصارمة للهجرة، فيما طالب ناشطون برفع التعليق على منح تأشيرات الإقامة والعمل المؤقت، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 31 مارس القادم.

وفي أكتوبر الماضي، حجب قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا قرار ترامب بحظر العاملين المؤقتين، لأنه طال مئات الآلاف من الأعمال الأمريكية، التي قامت بالاعتراض على القرار بدعاوى قضائية.

وكان ترامب قد أصدر القرار العام الماضي لحماية العمالة الأمريكية وسط معدل البطالة المرتفع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.