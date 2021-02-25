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وزير الإعلام اليمني: طهران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط لانتزاع مكاسب تتصل بالاتفاق النووي

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وزير الإعلام اليمني: طهران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط لانتزاع مكاسب تتصل بالاتفاق النووي وزير الإعلام اليمني: طهران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط لانتزاع مكاسب تتصل بالاتفاق النووي
إيران تضغط على المليشيات للتصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية في جبهات مأرب

وزير الإعلام اليمني: طهران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط لانتزاع مكاسب تتصل بالاتفاق النووي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني: إن النظام الإيراني يستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لانتزاع مكاسب تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف أن إيران تضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية في جبهات محافظة مأرب شرق اليمن، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأكد أن مليشيا الحوثي تمرّ بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات مأرب؛ في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الإيراني؛ مشيرًا إلى أن طهران تمنع المليشيا الإرهابية من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة، كي لا يؤثر ذلك على موقفها التفاوضي؛ بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف صارمة إزاء دور إيران الخبيث في اليمن، ودفع مليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقًا للمرجعيات الثلاث، دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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