برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وأضاف الخبراء، في بيان، أن الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، مع تكون شبور مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.