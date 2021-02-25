حدث ليلاً| 52 وفاة بكورونا وتفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139072 حالة حتى اليوم.

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متحدث الحكومة: فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا الأحد المقبل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع بمصر مطمئن بخصوص كورونا، وهناك ثبات نسبي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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متحدث الحكومة: تسجيل الشهر العقاري يحمي الحقوق.. وشاهدنا عمليات النصب بأفلام السينما

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تسجيل ملكية العقارات والأراضي في الشهر العقاري يحمي الحقوق ويحصنها ويمنع التحايل، مشيرًا إلى أن هناك أفلام سينمائية شهيرة عن عمليات النصب في الشقق والعقارات.

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"متحدث المالية يكشف تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية.. من يدفعها ومتى والاستثناءات"

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بيع شقق الإسكان وتخفيضات أهلا رمضان.. 10 قرارات للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء، لبحث مجموعة من القرارات المهمة.

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علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده

أحيا علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده.

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رئيس الشهر العقاري: المصلحة ستكف عن بحث الملكية بعد قصرها على المحكمة

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات القانون التي ستطبق بداية من 6 مارس المقبل ستمنع ازدواجية بحث ملكية العقارات بين الشهر العقاري والمحكمة.

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حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبات عدم الإبلاغ عن الزوجات الأخرى

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

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برلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تعطي المرأة حق طلب الطلاق في خلال عام من زواج زواجها، في حال تعرضت لأي أضرار مادية أو معنوية.

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حمدوك: السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة، من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن الانقسامات والتشظي للتوافق.

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الخارجية الأمريكية: صبر واشنطن على طهران له حدود

رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تحديد سقف زمني للعرض الأمريكي المقدم إلى إيران بشأن الاتفاق النووي، لكنه أكد في نفس الوقت أن صبر بلاده على طهران له حدود، حسبما ذكرت "العربية".

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