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الأحد.. إعلان تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير بالأوبرا

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الأحد.. إعلان تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير بالأوبرا الأحد.. إعلان تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير بالأوبرا

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 25 فبراير 2021

تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا في الساعة 12 ظهر الأحد 28 فبراير بمسرح الأوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.

تم استحداث الجائزة مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب، وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

كان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.

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