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ريال مدريد ينجو من مطب أتالانتا بفوز صعب.. مانشستر سيتي يقترب من دور الثمانية

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ريال مدريد ينجو من مطب أتالانتا بفوز صعب.. مانشستر سيتي يقترب من دور الثمانية

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعتهما بملعب جيويس، في إطار منافسات دور ذهاب الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يدين النادي الملكي بالفضل إلى اللاعب الفرنسي فيرلان ميندي صاحب هدف المباراة الوحيد الذي صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك النادي الإيطالي عند الدقيقة (86) من عمر اللقاء.

يُذكر أن الفريق الإيطالي خاض تقريبًا المباراة بنقص عددي بعد أن تحصل السويسري ريمو فريلير على البطاقة الحمراء في الدقيقة 17.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في 16 مارس المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقطع مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة مهمة نحو بلوغ الدور ربع النهائي بفوزه على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين نظيفين الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف السيتزن كلٌ من البرتغالي برناردو سيلفا (29) والبرازيلي غابريال جيسوس (65).

ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم الثلاثاء 16 مارس المقبل.

ريال مدريد ينجو من مطب أتالانتا بفوز صعب.. مانشستر سيتي يقترب من دور الثمانية

ريال مدريد ينجو من مطب أتالانتا بفوز صعب.. مانشستر سيتي يقترب من دور الثمانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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